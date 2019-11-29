Galatasaray'dan Ricardo Rodriguez hamlesi

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ocak ayında Yuto Nagatomo ile yolları ayırmayı planlayan sarı kırmızılılar, Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez için harekete geçti.

Yönetim, Rodriguez için ilk görüşmeyi Club Brugge maçının oynandığı gün Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

İstanbul'a gelen İsviçreli sol bekin menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu.

Milan'da bu sezon yedek kalan 27 yaşındaki Rodriguez'in Galatasaray'a transferi için pazarlıklar başladı. Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, İsviçre Milli Takımı'nın sol beki için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.

Milan ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez 2017 yazında 15 milyon Euro'ya transfer edilmişti.