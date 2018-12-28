Galatasaray'dan Radamel Falcao'ya teklif yapıldı
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Galatasaray'dan Radamel Falcao'ya teklif yapıldı

Galatasaray Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya 1,5 yıllık kiralama teklifi yaptı. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, kiralama teklifi yapılan Radamel Falcao transferiyle ilgili gelişmeleri aktardı. Gündoğar, "Terim Falcao'yu istiyor ve çok ısrarcı. 4 sponsorun ortak şekilde bu transferi üstlenmesi bekleniyor. Monaco kulübü, sponsorlardan taahhüt bekliyor." dedi.

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28 Aralık 2018, Cuma
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