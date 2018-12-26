Galatasaray'dan Ozan Kabak kararı! Mustafa Cengiz açıkladı
Videoyu Daralt

Galatasaray'dan Ozan Kabak kararı! Mustafa Cengiz açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, adı Manchester United ile anılan sarı-kırmızılıların genç yeteneği Ozan Kabak’ın geleceği hakkında A Spor’a açıklamalarda bulundu.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
26 Aralık 2018, Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN