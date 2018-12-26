Galatasaray'dan Ozan Kabak kararı! Mustafa Cengiz açıkladı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, adı Manchester United ile anılan sarı-kırmızılıların genç yeteneği Ozan Kabak’ın geleceği hakkında A Spor’a açıklamalarda bulundu.
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