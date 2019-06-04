Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi
Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılı ekip, bonservisi Medipol Başakşehir'de olan golcü oyuncu Mevlüt Erdinç'le temasa geçti.
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