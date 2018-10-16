Galatasaray'dan 'men' açıklaması
Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformuna, Avrupa kupalarından men edildiği veya ceza alacağı şeklinde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.
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