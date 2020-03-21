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Galatasaray'dan koronavirüs önlemleri

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında olağan genel kurul toplantısının geçici olarak ertelendiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerine ilişkin gönderdiği ek genelgeyle insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerin geçici olarak ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar uyarınca derneğimizin ilki 21 Mart, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikincisi 28 Mart'ta yapılacak olağan genel kurul toplantısının geçici olarak ertelenmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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21 Mart 2020 , Cumartesi
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