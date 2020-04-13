Galatasaray'dan kemer sıkma politikası!
Galatasaray Yönetimi, takım bütçesini düşürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar pahalı transferler gerçekleştirmeyecek ve bazı futbolcularla indirimi kabul etmesi halinde yola devam edecek.
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