Galatasaray'dan Kaan Ayhan hamlesi

Sarı kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği 25 yaşındaki stoper için düğmeye bastı...

DOĞAL GOL KAAN...

Fortuna Düsseldorf formasıyla Bundesliga'da iyi bir sezon geçiren Kaan, A Milli Takım'dan Fatih Terim'in eski öğrencisi. stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen gurbetçi futbolcu, tecrübeli hocanın devreye girmesiyle ikna edilmeye çalışılacak. Alman kulübüyle 2021 yılına kadar kontratı bulunan Kaan, 3 yıl önce Schalke'den Düsseldorf'a 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Kaan Ayhan'ın piyasa değeri 6 milyon euro civarında. Sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacak. Kaan bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 4 gol 1 asistlik başarılı bir performans sergiledi.