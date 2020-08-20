Galatasaray'dan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak atağı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Lech Poznan'ın 2 ismi Jakub Moder ve Kamil Jozwiak'ı listesine almıştı. Cimbom, Moder ile her konuda anlaşırken, Jozwiak'ı ise bitirme noktasına geldi. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Transferde tek anlaşılamayan nokta Lech Poznan'ın talep ettiği zorunlu satın alma opsiyonu" ifadelerini kullandı.
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