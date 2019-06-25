Galatasaray'dan ikinci Trezeguet hamlesi | Video haber
Galatasaray, mısırlı yıldız Trezeguet için 5 milyon euro'yu gözden çıkardı. Sarı kırmızlıların Kasımpaşa yönetimiyle kısa süre içinde masaya oturması bekleniyor.
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