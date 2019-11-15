Galatasaray'dan Iheanacho bombası!
Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Ağır bir sakatlık geçiren Andone ile yollarrı ayırmayı planlayan Cimbom gözünü Iheanacho'ya çevirdi.
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