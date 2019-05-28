Galatasaray'dan futbolculara servet
Çifte kupalı şampiyon Galatasaray, futbolcularına 7. 5 milyon euro prim ödemesi yapacak.
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