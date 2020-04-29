Galatasaray'dan flaş hamle! Caner Erkin...
Transferde sözleşmesi sona erecek isimlere yönelen Galatasaray, Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin'i de listesine aldı.
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