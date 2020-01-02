Galatasaray'dan flaş Andone kararı!
Galatasaray, transferin son gününde sürpriz bir şekilde Brighton'dan kadrosuna kattığı Florin Andone için flaş bir karar verdi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Rumen futbolcunun sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.
Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıkan Florin Andone 2 gol atarken, asist yapamadı.
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