Galatasaray'dan flaş Andone açıklaması!
Spor Ajansı'nda Setenay Cankat'ın konukları, Savaş Çorlu ve Ender Alkan oldu. Çorlu ve Alkan, Galatasaray'ın Gazişehir FK ile oynadığı maçta sakatlanan Andone'nin durumunu değerlendirdi.
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