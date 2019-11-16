Galatasaray'dan Falcao açıklaması
Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun tedavisi için salı günü yeniden İspanya'ya giderek 1 hafta tedavi olacağını duyurdu. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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