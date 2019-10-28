Galatasaray'dan Falcao açıklaması
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı süren Radamel Falcao ise takımdan ayrı çalıştı. Kolombiyalı futbolcunun durumuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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