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Galatasaray'dan Falcao açıklaması

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu dokuzuncu haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası kulüp doktoru Yener İnce sakatlığı bulunan Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Takım Oyunu programına bağlanarak detayları aktardı.

A Spor Muhabiri Emre Kaplan'ın açıklamaları:

Habere göre Yener İnce, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasına engel bir durum yok. Fakat oyuncu ağrıları olduğunu beyan ettiği için oynatamıyoruz. Oyuncu istemedikten sonra sahaya süremeyiz." ifadelerini kullandı.

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27 Ekim 2019 , Pazar
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