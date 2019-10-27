Galatasaray'dan Falcao açıklaması
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu dokuzuncu haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası kulüp doktoru Yener İnce sakatlığı bulunan Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Takım Oyunu programına bağlanarak detayları aktardı.
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