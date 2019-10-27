Galatasaray'dan Falcao açıklaması

A Spor Muhabiri Emre Kaplan'ın açıklamaları:

Habere göre Yener İnce, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasına engel bir durum yok. Fakat oyuncu ağrıları olduğunu beyan ettiği için oynatamıyoruz. Oyuncu istemedikten sonra sahaya süremeyiz." ifadelerini kullandı.