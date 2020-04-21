Galatasaray'dan Enner Valencia'ya mesaj!
Galatasaray forması giymek isteyen Ekvador'lu golcü Enner Valencia'ya, sarı-kırmızılılar mesaj gönderdi. "Hiçbir kulüple anlaşma, bizi bekle" dedi.
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