Galatasaray'dan Devler Ligi paylaşımı
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu dördüncü maçında deplasmanda karşılaşacağı Real Madrid maçı öncesi sosyal medya hesabından dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel konseptli bir video paylaştı.
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