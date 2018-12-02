Galatasaray'dan derbi paylaşımı!
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçı öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
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