Galatasaray'dan derbi paylaşımı!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray resmi sosyal medya hesabından 'Konsantrasyon' etiketiyle derbi paylaşımında bulundu.
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