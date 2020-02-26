Galatasaray'dan derbi açıklaması
Galatasaray Kulübü, derbide yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını belirtti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Fenerbahçe maçında...
- Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i
- Galatasaray kadro dışı bırakmıştı! Dünya devi Mustafa Kapı'yı alıyor...
- İspanyollar yazdı! Galatasaraylı yıldız Real Madrid'e
- Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi
- Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası olay yorum! "Galatasaray'ın penaltısı..."
- Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Donk'un pozisyonu..."
- Flaş iddia! Fatih Terim başkanlık için kolları sıvadı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.