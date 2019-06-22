Galatasaray'dan Deniz Türüç atağı | Video haber
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, Deniz Türüç için Kayserispor ile anlaşma noktasına geldiği iddia edildi...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü!
- İşte Galatasaray'ın ilk transferi! 4 yıllık sözleşme...
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Ben Arfa'dan sonra...
- Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü!
- Fatih Terim'den Sneijder'e veto!
- Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Muriç şoku... Son dakika haberleri...
- City'nin yıldızı Galatasaray'a geliyor!
- Galatasaray için resti çekti: Bırakın gideyim!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.