Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi özel klip!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip derbi öncesinde sosyal medyadan #CimbomBaşıDikYürür isimli bir video paylaştı.
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