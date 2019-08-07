Galatasaray'dan Bakayoko çıkarması
Galatasaray, ?Bakayoko transferini bitirmek için harekete geçti. Sarı kırmızılı kulübün idari direktörü Şükrü Hanedar transferi sonlandırmak için Londra'ya gitti.
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