Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını açıkladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! İşte sözleşme detayları
- Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Roberto Mancini...
- Fatih Terim'in gönderilecekler listesindeydi! Kalmasına karar verildi
- Galatasaray'da mutlu son! Ön protokol imzalandı
- Galatasaray'ın yeni transferi cuma günü İstanbul'da!
- Galatasaray'dan ortalığı sallayacak transfer! Dünya yıldızı Aslan'a...
- Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...
- Kulüpsüz Ben Arfa'ya şok! Transfer sonucu ve Galatasaray...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.