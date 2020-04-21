Galatasaray'dan amatör branşlar için karar!
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde amatör şubeler ve sponsorlarla ilgili yaptığı açıklamaların yönetimi rahatsız ettiği iddia edildi. Konuyla ilgili Spor Gündemi programında konuşan A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, sarı-kırmızılı takımın amatör branşlarda yabancı oyuncuya yatırım yapmayacağını söyledi.
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