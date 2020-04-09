Galatasaray'dan alkışlanacak hareket! Sağlık Bakanlığı'na corona virüsü hastanesi
Galatasaray'dan corona virüsü (koronavirüsü) atağı... Buna göre sarı kırmızılı kulüp, Mecidiyeköy'de bulunan oteli corona virüsü (koronavirüsü) ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına açabileceğini resmi sosyal medya adresinden açıklamıştı. Konu ile ilgili gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan, canlı yayında aktardı.
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