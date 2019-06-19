Galatasaray'dan Ali Koç'a tazminat yanıtı | Video
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim'in tazminatıyla ilgili yaptığı eleştirilere Galatasaray'dan yanıt geldi.
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