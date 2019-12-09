Galatasaray'dan Adem Büyük açıklaması
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Adem Büyük Paris Saint Germain maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Adem Büyük mücadeleyi tamamlayamamıştı.
Sarı kırmızılı kulüp, MR tetkiklerinde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem'in tedavisine başlandığını açıkladı.
Adem Büyük'ün Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Paris Saint Germain mücadelesinde forma giyemeceği belirtildi.
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