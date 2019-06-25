Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi | Video haber
Galatasaray, bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
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