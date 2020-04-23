Galatasaray'dan 23 Nisan'a özel video
Galatasaray, 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kulüpte görev alan oyuncular ve antrenörlerin bulunduğu videoyu paylaşarak kutladı.
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