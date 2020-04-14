Galatasaray'da zam alacak tek isim: Ömer Bayram
Galatasaray Yönetimi, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ömer Bayram'ın yıllık ücretine yüzde 50'ye yakın zam yapacağı öğrenildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
BENZER VİDEOLAR
- Yusuf Günay: Küresel bir salgınla karşı karşıyayız
- Galatasaray'da iç transfer mesaisi sürüyor
- Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim gayet iyiler
- Galatasaray'da Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı '1v1 challenge' programında karşı karşıya geldi!
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası olay yorum! "Galatasaray'ın penaltısı..."
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
- Fenerbahçe görüşme sağlamıştı! Yıldız isme Galatasaray da talip oldu
- Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...
- Brahim Darri'den transfer itirafı! "Galatasaray beni izliyor"
- Galatasaray'da büyük alarm! Henry Onyekuru elden kaçıyor
- Terim yıldız avında Galatasaray'a yeni Zidane!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.