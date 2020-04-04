Galatasaray'da yönetim oyuncularla görüşecek
Galatasaray Yönetimi, futbolcu maaşlarında hem erteleme hem de indirim planlıyor. Milliyet gazetesinin haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim oyuncularla iki hafta içerisinde bir görüşme yapacak.
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