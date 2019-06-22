Galatasaray'da yerli operasyonu | Video haber
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Şener Özbayraklı'dan sonra, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz'la da anlaşmaya yakın...
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