Galatasaray'da yerli operasyonu başladı!
Gelecek sezon kadrodaki yerli oyuncu kalitesini arttırmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde 5 isim var.
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