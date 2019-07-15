Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının? İstanbul etabını sabah yaptığı antrenmanla noktaladı. Sarı-kırmızılılar, iki gün izin yaptıktan sonra 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Aslan gözünü kararttı! Muriç sonrası Galatasaray... Son dakika transfer haberleri
- Galatasaray'a Emre Mor piyangosu vurdu!
- Devlerin peşinde olduğu isim için açıklama
- Galatasaray'da yabancı kıyımı! Gelenler sonrası 7 veda birden | Son dakika haberleri
- Ever Banega transferinde son dakika gelişmesi! Galatasaray...
- Galatasaray yıldız ismi Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
- Galatasaray'da Muriç sevinci!
- Galatasaray'dan Josef de Souza bombası!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.