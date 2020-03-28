Galatasaray'da üçüncü koronavirüs vakası
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sarı-kırmızılılarda daha önce Abdurrahim Albayrak'ta ve Fatih Terim'de de corona virüsü teşhisi konulmuştu.
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