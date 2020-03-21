Galatasaray'da transfere yaş sınırı
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde yaş sınırını 25'e çekti. Sarı-kırmızılılar, sezon sonu 30 yaş üstü bazı isimlerle de yollarını ayıracak.
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