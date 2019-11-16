Galatasaray'da transfer operasyonu

Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ocak ayında büyük bir değişim olacağının sinyalini verirken, gidecek ve gelecek oyuncuların kim olacağı merak konusu...

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde özellikle savunma bölgesini yenileyen Galatasaray, bu devre arasında ise birçok bölgeye transfer yapmaya çalışacak.

İlk olarak eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, Nijeryalı oyuncuyla şimdiden söz kesti. Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Linnes de kadroya dahil edilecek...

Galatasaray'da sağ bek Mariano ile sol bek Nagatomo ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. sarı kırmızılılar sözleşmeleri sezon sonunda bitecek iki oyuncudan az da olsa bonservis geliri bekliyor.

Galatasaray'da ocak ayı transfer planını bozansa Andone'nin sakatlığı oldu... Premier Lig ekibi Brighton'dan kiralanan Rumen golcünün devre arasında kampında takımla birlikte çalışması zor gözüküyor.

Fatih Terim, Andone'nin eski formunu yakalayıp yakalayamacağı konusunda risk almak istemiyor. Bu nedenle 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin askıya alınabileceği öğrenildi.

Bu durumda bir forvete daha ihtiyaç duyan terim'in golcü transferi için geniş bir liste oluşturduğu kaydedildi.

Galatasaray'da taraftarla girdiği diyalog nedeniyle istenmeyen adam haline gelen ve son maçlarda yedek kulübesine çekilen Belhanda ise iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak... Sarı kırmızılılar, gelen parayla da yeni transferler için kaynak oluşturacak.