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Galatasaray'da transfer krizi kapıda!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Mariano, Nagatomo, Belhanda, Feghouli ve Seri’yi gözden çıkardığı ama bazı yöneticilerin “Kadro yeterli... Yeni transferler büyük mali yük olur” dediği öğrenildi.

Fatih Terim'in yaptığı açıklamalardan sonra gözler devre arasında yapılacak transfer operasyonuna çevrildi... Tecrübeli hocanın Mariano, Nagatomo, Belhanda, Feghouli ve Seri'yi gözden çıkardığı ve bu isimlerin yerine transfer istediği öğrenildi. Ancak alınan bilgilere göre bu süreç çok sancılı geçebilir.

YÖNETİCİLER AKSİ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Önceki gün yapılan yönetim toplantısında birçok ismin transfer operasyonuna karşı çıktığı öğrenildi. Yöneticilerin, "Kadromuz yeterli. Ayrıca yeni transferler kulübe büyük mali yük getirir" dediği belirlendi..

TÜM KARARLAR SORUN ÇIKARACAK!

Bu sözlerin ardından gözler Başkan Mustafa Cengiz'e çevrildi. Cengiz eğer transfer yapılmasına karşı çıkarsa Fatih Terim'le karşı karşıya gelecek. Aksi bir kararda ise yönetim için problemler yaşanacak..

GÖZLER CENGİZ'DE

Başkan Cengiz'in transfer operasyonuna nasıl yaklaşacağı merak konusu.

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09 Kasım 2019 , Cumartesi
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