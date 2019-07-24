Galatasaray'da tempo yükseldi
Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde Avusturya'daki kampı devam ediyor. Sabah erken saatlerde antrenmana çıkan sarı kırmızılı oyuncular önce esneme hareketleriyle ısındı, daha sonra da kum havuzunda yorucu bir fiziksel çalışma yaptı.
İtalyan atletizm ve kondisyon antrenörü Alberto Bartali'nin hazırladığı oldukça yüksek tempolu ve zorlayıcı antrenmanlar yapan sarı kırmızılı oyuncuları bugünkü antrenmanda en çok zorlayan faktör ise güneş ve sıcak hava oldu.
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