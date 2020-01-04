Galatasaray'da tatil bitiyor
Galatasaray'da 6 günlük devre arası izni sona eriyor. Sarı-kırmızılılar 10 Ocak'ta kamp için Antalya'ya gidiyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Kayserispor'dan flaş Mensah kararı! Galatasaray...
- Galatasaray Andone'nin yerine süper golcüyü kiralıyor
- Fatih Terim: Hiçbir zaman pes etmedik!
- Gelecek ve gidecek transferler sonrası 2020 model Galatasaray!
- Galatasaray atağa kalktı! Fatih Terim Mourinho’dan o yıldızı istedi
- Süper Lig'de tarihi transfer operasyonu! Bombalar patlıyor...
- Galatasaray'a Amerika'dan şoke eden haber! Terim'in gözdesiydi...
- Aslan büyük oynuyor! Galatasaray'dan Talisca için çılgın teklif
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.