Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler belli oluyor!
Galatasaray'da devre arasında başlayan değişim, sezon sonunda da devam edecek gibi görünüyor. Sarı-kırmızılılar önemli isimlerle sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.
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