Galatasaray'da stoper haftası
Devre arasında stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Mert Çetin için Serie A ekiplerinden Roma'nın kapısını bir kez daha çalma kararı aldı.
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