Galatasaray'da stoper arayışı
Galatasaray Fas asıllı stoper Yunis Abdelhamid'i gündemine aldı. Stoper transferi yapmak isteyen Galatasaray, gözünü Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar Ligue 1 ekiplerinden Reims'te forma giyen Yunis Abdelhamid'i listesine aldı.
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