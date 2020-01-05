Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. A Spor muhabiri Mustafa Mandev, Transfer Raporu programına haber merkezinden bağlanarak sarı kırmızılıların transfer gündemine dair flaş detayları aktardı.
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