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Galatasaray'da son çare Belhanda

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray Mbaye Dıagne'nin transferini bekliyor. Sarı kırmızılılar Senegalli golcüyü gönderemezse, Faslı yıldız Belhanda'yı gözden çıkarabilir..

Mbaye Diagne Galatasaray'ın transfer planlarını alt üst etti...? UEFA ile yapılan finansal Fair Play anlaşmasının şartlarına göre oyuncu satmadan, bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayan sarı-kırmızılılar, Diagne için 15 milyon euro karşılığında al-nasr kulübü ile anlaşmıştı.

Ancak Suudi Arabistan ekibi 28 yaşındaki santrfora beklediği fiyatı sunmayınca transfer zora girdi. Senegalli golcü, Al-Nasr'ın teklif ettiği 2,4 milyon euroluk ücreti düşük bulurken iki kulüp arasındaki dirsek teması sürüyor. Diagne'nin menajeri de Al Nasr kulübüyle pazarlıklara devam edip fiyatı yükseltmeye çalışıyor...

Mbaye Diagne'nin takımda kalma konusundaki inadı Galatasaray yönetimini de başka alternatif arayışlara itti. Diagne'nin satılamaması durumunda hangi oyuncunun gözden çıkarılabileceği masaya yatırılırken akıllara gelen ilk isim Belhanda oldu.

Sarı kırmızılı yönetim Faslı yıldızını 10 milyon euro'dan aşağı bir rakama bırakmak istemiyor. Marcao'nun bonservisini de 20 milyon euro olarak belirleyen sarı-kırmızılılar Linnes ve Mariano da yüksek bonservis geliri bekliyor..

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06 Temmuz 2019 , Cumartesi
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