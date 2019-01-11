Galatasaray'da Serdar Aziz krizi
Galatasaray - Serdar Aziz görüşmeleri tıkandı. Galatasaray 4 milyon euro bonservis, Serdar Aziz alacaklarını istiyor.
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